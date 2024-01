Messina, la denuncia dell’Ugl: “necessario intervenire per superare le criticità del Presidio Ospedaliero di Lipari”

StrettoWeb

“Apprendiamo da alcuni quotidiani locali che all’Ospedale di Lipari non è più presente il medico Ginecologo che fino ad oggi ha garantito alle donne la possibilità di usufruire di tale importante quanto necessario servizio pubblico. Purtroppo, si tratta dell’ennesima grave criticità che coinvolge l’isola di Lipari e i suoi cittadini e più in generale la sanità della provincia di Messina. Sempre a Lipari, ci risulta da diverse segnalazioni, che numerosi cittadini affetti da patologie oncologiche sono costrette a recarsi presso gli Ospedali del capoluogo per potere svolgere i trattamenti chemioterapici che per questa tipologia di pazienti rappresentano delle cure salvavita”. E’ quanto scrivono in una nota il Segretario Provinciale UGL Salute Messina Fabrizio Denaro e dell’UGL- UTL Messina Tonino Sciotto.

“I cittadini di Lipari e delle Isole si trovano nella paradossale situazione di essere isola nell’ isola, e a fare i viaggi della speranza non verso il nord Italia ma verso la città di Messina. Queste sono solo due di una più generale situazione di difficoltà del presidio ospedaliero eoliano ed è necessario intervenire tempestivamente per superare o quanto meno contenere questa situazione. UGL Salute Messina ritiene che sia inaccettabile che malati con già gravosi problemi di salute, debbano affrontare un vero e proprio viaggio per vedere tutelato il diritto alle cure e di accesso al Servizio Sanitario. UGL Salute torna a chiedere un tavolo di confronto sulla sanità, oltre a ritenere non più rinviabile la nomina dei nuovi manager della sanita regionale”, conclude la nota.