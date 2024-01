Messina: chiusura del Porto di Tremestieri, il motivo | DATE

StrettoWeb

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto rende noto che è stata firmata l’ordinanza n. 1/2024 con la quale viene prevista la chiusura degli approdi di Tremestieri dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di sabato 27/01/2024 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di domenica 28/01/2024.

L’interdizione si rende necessaria per permettere alla società R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate s.r.l. di svolgere le indagini preliminari ai lavori di ripristino della pavimentazione della chiocciola del porto e dei relativi impianti, interventi che consentiranno di garantire un adeguato livello di sicurezza per i mezzi in transito e una migliore funzionalità dell’infrastruttura stessa.

L’accesso sarà autorizzato solo ai mezzi con merci pericolose che utilizzeranno la via usualmente impiegata per accedere all’approdo quale via d’uscita, eventualmente presidiato dalle forze di polizia in supporto e ciò al fine di procedere con i dovuti controlli da parte del personale della Società Concessionaria degli approdi – COMET S.r.l.

