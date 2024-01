StrettoWeb

Continua a muoversi sul fronte cessioni l’Acr Messina. Anche nel penultimo giorno di calciomercato, l’ufficialità di un’operazione in uscita. E’ quella di Lorenzo Tropea. “L’ACR Messina comunica di avere risolto il contratto con il difensore Lorenzo Tropea. ACR Messina augura a Lorenzo le migliori fortune per il prosieguo della carriera”, si legge nella breve nota. Per Tropea, in riva allo Stretto, cinque presenze e un gol. Era arrivato in prestito dall’Empoli, ma non giocava da molto tempo. Quella di Tropea è la sesta operazione in uscita della società peloritana in questa sessione invernale.

Non solo cessioni, però. C’è, infatti, anche un movimento in entrata: è quello di Daniel Dumbravanu, giovane difensore classe 2004 ufficializzato sempre dal club. “L’Acr Messina comunica l’ingaggio del difensore. Il classe 01′ arriva in prestito dalla Spal fino al 30/06/2024”.

