Messina: cane finito nelle acque dello Stretto, salvato dai Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di questo Capodanno, poco dopo le ore 12, i Vigili del fuoco del Nucleo Nautico di Messina sono intervenuti per il salvataggio di un cane finito nelle acque antistanti il molo Norimberga, esattamente nel lato di dritta della nave della società Cartour. La squadra, allertata dalla sala operativa, è intervenuta prontamente con il gommone VF S.A.R. 23, recuperando il cane spaventato e allo stremo delle forze. Non si conoscono le cause dell’accaduto.

L’animale, una volta portato a terra, è stato consegnato alla Capitaneria di porto per essere affidato, come da accordi pianificati, al personale competente del comune di Messina.