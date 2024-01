Messina, si muove il calciomercato in entrata: ufficiali due nuovi arrivi

StrettoWeb

Con una breve nota sui propri canali social, l’Acr Messina ha comunicato due nuovi arrivi, che si uniscono al ben più consistente attaccante Rosafio, tornato in riva allo Stretto dopo qualche anno. In quest’ultimo caso, invece, si tratta di due giovani: Edoardo Piana e Samuele Zona, quindi rispettivamente secondo e terzo arrivo di questo calciomercato invernale del Messina.

Edoardo Pinna è un portiere classe 2003 che arriva in prestito fino a giugno dall’Udinese, dove vanta diverse convocazioni in Serie A in gare ufficiali. Samuele Zona è un terzino sinistro classe 2002 che arriva in prestito temporaneo dall’Arezzo. Seppur giovani, vanno a rimpolpare lo scarno organico a disposizione di mister Modica, il quale – nell’ultima conferenza prepartita – ha fatto intendere di avere la rosa ridotta, chiedendo quindi sussulti dal calciomercato invernale.