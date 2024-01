Messina, al Caio Duilio si inaugurano 7 nuovi laboratori | FOTO

StrettoWeb

Un evento nell’evento. C’è aria di grande festa al Caio Duilio di Messina per l’inaugurazione di 7 nuovi laboratori didattici. Il taglio del nastro è previsto per sabato 20 gennaio alle ore 11.00 nell’ambito della giornata di “Open Day” nel corso della quale i docenti dell’istituto accoglieranno i giovani visitatori che si apprestano a concludere il percorso di studi di istruzione secondaria di primo grado.

Le nuove aule, attrezzate con strumenti di ultima generazione, miglioreranno sensibilmente l’offerta didattica e formativa dello storico istituto di via La Farina, magistralmente diretto dalla prof.ssa Daniela Pistorino, da sempre allineato con gli elevati standard qualitativi previsti dalla normativa di settore STCW, che consentono ai giovani diplomati un immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Nei locali della sede centrale sono stati realizzati:

Un Laboratorio di Navigazione con simulatori Scenario Transas, con una postazione docente e tre postazioni allievo complete di console di comando e sistemi di simulatore di plancia, radar ARPA ed ECDIS;

Un Laboratorio di simulazione di Engine Control Room Scenario, con una postazione docente e postazioni allievo con sistemi di visualizzazione in 3D ed in VR, che consentono il tour della sala macchine e l’interazione con i tutti dispositivi in realtà virtuale;

Un Laboratorio di Navigazione CAL-TEL, dotato strumentazione di plancia e sistemi di visualizzazione su 3 monitor da 65” e 5 monitor da 24” per Conning, radar ARPA, ECDIS ed ulteriori sistemi di controllo, con 3 postazioni allievo dotati di visori VR per la fruizione in realtà virtuale di tutta la strumentazione di comando;

Un Laboratorio di Macchine con 16 postazioni PC, monitor da 27” e software di simulazione di sala macchine per le tipologie di propulsione Diesel low-speed Engine, Hybrid LNG/Diesel Engine, Hybrid Electric-HV/Diesel Engine, Gas Turbine Engine;

Un’Aula immersiva con proiezione a 360° su 4 pareti per una esperienza full immersion, da utilizzarsi per le discipline storia, navigazione, meteorologia, macchine ed elettrotecnica.

Nei nuovi locali di Via Bergamo, presso l’ex istituto Don Bosco, è stato attivato un nuovo Laboratorio edugreen di Scienze con kit di sensori per l’analisi delle acque, del terreno e per la coltivazione idroponica e un Laboratorio edugreen di Chimica per l’alimentazione sostenibile con kit e strumenti per l’analisi degli alimenti e delle sostanze.

Alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi laboratori è prevista la partecipazione del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, dott. Stello Vadalá, e delle massime Autoritá civili e militari cittadine.