Messina: botte da orbi in una scuola della città, genitore manda in ospedale due docenti

Dopo l’aggressione avvenuta al Liceo Scientifico “G. Scorza” di Cosenza dove un genitore ha aggredito il dirigente Scolastico del plesso, il Prof. Aldo Trecroci, oggi un’altra colluttazione è avvenuta in una scuola di Messina.

Per cause ancora in corso di accertamento, un genitore avrebbe prima inveito contro i docenti e successivamente avrebbe spedito due di loro in ospedale a causa di alcune ferite riportate. Insomma, un altro episodio spiacevole che evidenzia sempre di più una separazione netta tra scuola e famiglie dove accresce sempre di più un disagio sociale che porta poi a momenti incresciosi.

