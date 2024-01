Messina, Bernardette Grasso confermata coordinatore provinciale di Forza Italia

StrettoWeb

A trent’anni esatti dalla fondazione di Forza Italia, si stanno tenendo in tutta Italia i congressi del partito fondato da Silvio Berlusconi. Si è da poco concluso presso la Sala Rossa dell’ex ritrovo La Roccia a Capri Leone, il Congresso provinciale di Forza Italia Messina, alla presenza del Coordinatore regionale del Partito in Calabria, nonché vicepresidente azzurro alla Camera dei Deputati, l’on. Francesco Cannizzaro. All’unanimità è stata confermata l’on. Bernardette Grasso come Coordinatrice provinciale.

Grasso: “per me Forza Italia è una seconda pelle”

“Ringrazio tutto il direttivo provinciale e tutti coloro che mi hanno confermato la propria fiducia. Forza Italia per me è una seconda pelle. Tante sfide ci attendono, sotto la guida nazionale del segretario Antonio Tajani e regionale con il nostro Presidente Renato Schifani, in sinergia con il coordinatore siciliano Marcello Caruso e tutti i militanti. Come ho sempre fatto, lavorerò con impegno e passione, insieme al gruppo sul territorio, ai colleghi regionali e nazionali del Partito, per continuare a scrivere una storia che grazie al nostro fondatore Silvio Berlusconi ha radici profonde e durature”, è quanto afferma Bernadette Grasso.

Messina, Antonio Barbera è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia

Si è svolto questo pomeriggio a Messina il Congresso cittadino di Forza Italia, per eleggere il nuovo coordinatore locale. All’unanimità è stato scelto l’avvocato Antonio Barbera, un professionista di qualità, che vanta una lunga esperienza sul campo. Presenti anche il Coordinatore provinciale di Forza Italia, l’on. Bernardette Grasso e il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l’on. Matilde Siracusano.

“Dopo tanto tempo, anche nel centro peloritano, il Partito torna a esprimere il suo coordinatore, per continuare a seguire una politica inclusiva, volta a garantire sul territorio una presenza capillare e radicata – commenta l’avv. Barbera. È un nuovo inizio per Forza Italia in città, che con rinnovato slancio è pronta ad affrontare le sfide future. Ringrazio i militanti e i vertici del Partito, sia a livello nazionale che locale, per la fiducia e il sostegno che in me hanno riposto”.

Siracusano: “congratulazioni a Grasso e Barbera, coordinatori provincia e città metropolitana Messina”

“Sì sono svolti nella giornata odierna i congressi di Forza Italia della provincia e della città metropolitana di Messina. Due bei momenti, molto partecipati, di positivo incontro e proficuo confronto. Congratulazioni a Bernadette Grasso, confermata coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Messina, e ad Antonio Barbera, eletto coordinatore di Forza Italia della città metropolitana di Messina.

Grasso ha dimostrato in questi anni straordinarie doti organizzative, attivismo politico e radicamento sul territorio; Barbera avrà l’opportunità di mostrare tutte le sue qualità ricoprendo un ruolo di grande prestigio“. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Con questa stagione congressuale Forza Italia apre ufficialmente una nuova fase della sua storia. Per quasi 30 anni il partito è stato trascinato dall’entusiasmo e dalla lungimiranza del presidente Silvio Berlusconi, adesso tocca a ciascuno di noi concorrere a costruire, insieme al segretario Antonio Tajani, il futuro del nostro movimento. In questo scenario i territori avranno un peso specifico sempre maggiore. Sarò al fianco di Grasso e Barbera per il bene della nostra città e di Forza Italia. Auguri e buon lavoro”, conclude Siracusano.

Falcone: “Forza Italia cresce in tutti i sondaggi e si trova in una fase di grande mobilitazione congressuale”

“Malgrado la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi – afferma Marco Falcone, assessore regionale di Forza Italia – il partito guarda avanti e si accinge a scrivere una nuova storia, rafforzando la nostra identità e il richiamo ai valori che ci guidano da trent’anni. Forza Italia cresce in tutti i sondaggi e si trova in una fase di grande mobilitazione congressuale. Stiamo vivendo uno straordinario passaggio di democrazia interna e pluralismo che consolida il partito della libertà e del buongoverno, quel ‘centro di gravità permanente’ della politica italiana immaginato dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani”. conclude Falcone.

