Messina-Audace Cerignola, Modica aspetta il mercato: “ho 16 giocatori convocabili”

Il Messina si affaccia al nuovo anno con cauta fiducia, alla luce dei quattro risultati positivi di fine 2023. In casa giallorossa grande attenzione è rivolta al mercato: da riempire gli slot lasciati vuoti da De Matteis, Darini, Ferrara e Zammit. Uno di questi è stato riempito negli scorsi giorni da Marco Rosafio, ala italo-svizzera che torna in riva allo stretto diversi anni dopo l’esperienza in serie D sempre agli ordini di mister Modica.

In mezzo a tutto ciò c’è da registrare l’impegno di domani al Franco Scoglio contro l’Audace Cerignola. All’andata le due squadre si divisero la posta in palio chiudendo il match con il risultato di 2-2. Alla grande rete del vantaggio messinese realizzata da Tropea rispose Malcore con una doppietta, allo scadere però una bellissima punizione di Firenze permise agli ospiti di esordire con un pareggio.

Messina-Audace Cerignola, le parole di mister Modica alla vigilia

Al termine della consueta rifinitura, mister Giacomo Modica è tornato a parlare per presentare la gara di domani: “ad oggi ho 16 giocatori convocabili, spero – vista anche la volontà del presidente di rinforzare la squadra – di avere al più presto quei giocatori che dovranno colmare i vuoti lasciati da chi è partito. Rosafio è un grande giocatore, siamo lusingati del fatto che abbia scelto di tornare a Messina, è chiaro che non è stato preso per farlo partire come seconda linea ma avrà bisogno di tempo anche per tornare in condizione. A Ferrara non ha giocato con continuità anche a causa di piccoli problemi che ne hanno condizionato il rendimento. Quella di Cerignola è una bellissima realtà, una piccola cittadina che ormai si è attestata stabilmente tra le migliori di questo girone. Non a caso l’anno scorso ha disputato anche la fase nazionale dei playoff. Non importa con quante defezioni si presenteranno, restano comunque una buona squadra”.

Notizie dall’infermeria

In casa Messina out per i lungodegenti Lia e Buffa, alle prese con i rispettivi infortuni. I pugliesi invece dovranno far a meno di diversi calciatori a causa di svariati infortuni. Tra questi anche l’ex della partita Martinelli, che non tornerà al Franco Scoglio per l’ennesima volta da avversario, dopo aver calcato quel manto erboso diverse volte con la biancoscudata nella stagione 2015/2016.

Messina-Audace Cerignola, i convocati di Modica

Portieri : Di Bella Antonio, Fumagalli Ermanno.

: Di Bella Antonio, Fumagalli Ermanno. Difensori : Manetta Marco, Pacciardi Federico, Polito Vincenzo, Salvo Giuseppe, Tropea Lorenzo.

: Manetta Marco, Pacciardi Federico, Polito Vincenzo, Salvo Giuseppe, Tropea Lorenzo. Centrocampisti : Firenze Marco, Franco Domenico, Frisenna Giulio, Giunta Francesco, Ortisi Pasqualino, Scafetta Francesco.

: Firenze Marco, Franco Domenico, Frisenna Giulio, Giunta Francesco, Ortisi Pasqualino, Scafetta Francesco. Attaccanti: Cavallo Carlo, Emmausso Michele, Luciani Pierluca, Plescia Vincenzo, Ragusa Antonino, Rosafio Marco, Zunno Marco, Gianmarco Fiumara.