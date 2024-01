Messina, è amaro l’inizio del 2024: l’Audace Cerignola passa al Franco Scoglio, siciliani in 10 per un’ora

StrettoWeb

Inizia in maniera amara il 2024 del Messina. Al Franco Scoglio oggi, 7 gennaio, passa l’Audace Cerignola per 1-2. Comincia dunque in salita il girone di ritorno della compagine di Modica, che interrompe la striscia di quattro risultati utili consecutivi della fine dell’anno scorso. Non solo l’anno e il ritorno, ma anche la partita odierna comincia in salita: i peloritani, infatti, restano in dieci dopo mezz’ora per via del cartellino rosso sventolato a Ortisi. Tuttavia, l’intervallo si chiude a reti bianche.

Nella ripresa, però, mister Modica (che ha lanciato dal primo minuto il neo arrivato Rosafio, con Plescia e Ragusa a completare il 4-3-3) è costretto a cambiare qualcosina, cercando quantomeno il pari. La gara si sblocca all’ora di gioco, col vantaggio ospite a firma Malcore. Un vantaggio che dura pochissimo, perché Zunno – entrato all’intervallo – riporta subito il risultato in parità. Quando il Messina era pronto a pregustare la mezza impresa in inferiorità numerica, ecco arrivare il nuovo vantaggio avversario, con D’Andrea che gela il Franco Scoglio per l’1-2 finale.

Risultati Serie C girone C, 20ª giornata

Benevento-Turris 3-2

Foggia-Taranto 1-2

Latina-Avellino 0-5

Monopoli-Casertana 1-2

Picerno-Virtus Francavilla 3-0

Messina-Audace Cerignola 1-2

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 42 Casertana 38 Picerno 37 Avellino 37 Taranto 36 Benevento 33 Crotone 32 Audace Cerignola 31 Latina 27 Catania 25 Foggia 25 Giugliano 25 Sorrento 23 Potenza 23 Turris 20 Monopoli 19 Messina 19 Virtus Francavilla 17 Brindisi 14 Monterosi 10