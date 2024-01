Messina, al via la fruizione del bene confiscato di Via Citarella

StrettoWeb

“Restituire” alla comunità un bene confiscato alle mafie rappresenta un’occasione di impegno responsabile e condiviso per il bene comune. Per questo motivo Anymore Onlus, soggetto assegnatario del bene di Via Citarella 33 a Messina per tramite del progetto “Saraj – Aggregazione in Movimento”, apre gli spazi alla fruizione della comunità per il raggiungimento degli obiettivi progettuali

Negli scorsi mesi, anche con il supporto di Fondazione Prosolidar e 8×1000 della Chiesa Valdese, si sono realizzati lavori di riqualificazione degli ambienti e si è proceduto all’allestimento degli spazi. Da Lunedì 22 Gennaio 2024, lo Spazio Saraj sarà aperto il Lunedì ed il Mercoledì mattina e il Martedì e Giovedì pomeriggio, a cura di operatori e volontari dell’associazione.

Insieme al partenariato di progetto e con un percorso di coinvolgimento svolto negli scorsi mesi, si è inoltre approvato il Regolamento di Partecipazione che disciplina la fruizione organizzata degli spazi aperta a cittadine e cittadini, singoli e associati, nella prospettiva della cura, della partecipazione, della valorizzazione, della gestione condivisa per una piena restituzione alla comunità locale.

Per i singoli si è pensato ad un meccanismo di “Banca del Tempo” così da poter restituire in ore di volontariato il tempo trascorso presso il bene di Via Citarella. Per le associazioni e le organizzazioni sociali oltre che il contributo alle spese sulla singola iniziativa si lavorerà su percorsi strutturati attraverso un “Patto di Collaborazione”.

