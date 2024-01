Messina finisce ad Affari Tuoi. E vince: due sorelle di Santa Teresa di Riva si portano a casa 30 mila euro

StrettoWeb

Questa sera grande protagonista ad Affari Tuoi è stata Messina, con le sorelle Graziella ed Elisa, di Santa Teresa di Riva. Le due donne si sono portate a casa 30 mila euro nel famoso programma di Rai 1 condotto da Amadeus. Negli ultimi due pacchi, 20 e 30 mila euro, alla fine ha prevalso il secondo. Poco prima, però, era stato scoperto quello da 75 mila.

A far festa sui social anche il Sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, che ha esaltato la presenza della sua concittadina alla puntata. “Ad Affari Tuoi finalmente gioca la nostra concittadina Elisa. In bocca al lupo ad Elisa che finalmente stasera gioca la sua partita ad Affari Tuoi su Rai1 in rappresentanza della Sicilia. Avanti tutta”, ha scritto.