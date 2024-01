Dramma a Messina, si sporge per una riparazione e precipita nel vuoto, muore un 53enne

StrettoWeb

Dramma a Messina dove un uomo di 53 anni, Ernesto Zodda, è morto, nella giornata di ieri, dopo essere precipitato nel vuoto dal secondo piano di un palazzo a Paradiso. Il malcapitato pare fosse impegnato in una riparazione e avrebbe perso l’equilibrio per cause ancora in corso di accertamento. Immediati i soccorsi, ma le ferite per 53enne sono state fatali.

Sul posto l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La Procura, inoltre, ha aperto un’inchiesta per stabilire i fatti. I funerali avranno luogo domani nella chiesa San Nicolò di Bari a Patti.

Foto di repertorio