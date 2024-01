Mattina da incubo: auto travolge mamma e 3 bambini

StrettoWeb

Ennesima tragedia che colpisce i più piccoli: questa mattina una donna è stata investita da un’auto mentre spingeva il passeggino con l’ultimo arrivato, seguita da altri 2 figli. L’incidente, avvenuto nella città di Trento, ha lasciato sconvolti passanti e conducente, una ragazza a bordo di una Citroen C1 che avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo. Quest’ultimo, quindi, sarebbe uscito fuoristrada salendo sul marciapiede dove, in quell’attimo la donna di 31 anni e i figli stavano attraversando. Immediato l’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi che hanno soccorso i bambini più grandi e hanno trasportato d’urgenza mamma e neonato in codice rosso all’ospedale di Santa Chiara. Al momento, non si conosce la gravità delle loro condizioni.