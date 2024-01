StrettoWeb

MasterChef Italia torna a Messina per uno show cooking live con la chef Valeria Raciti vincitrice della 8ª edizione di Masterchef e la Lady Chef Maria Carlotta Andreacchio per far incontrare tradizioni, gastronomia e cultura in un luogo infinitamente unico e speciale, come il Monte di Pietà.

Inoltre, c’è la partecipazione speciale dei ragazzi e degli insegnanti dell’istituto Antonello di Messina. Presenti il sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro.

