Market della droga nella Sibaritide: tre arresti

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, in sinergia con la Stazione di Trebisacce hanno arrestato tre uomini per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: trattasi di R.D., 62enne, P.L., 27enne – entrambi di Sibari – e di M.L., 40enne di Trebisacce. I militari, a seguito di approfondite indagini, hanno tratto in arresto i 3 indagati per la compravendita di grandi quantitativi di droga quali cocaina, eroina e hashish.

In particolare, i tre erano largamente noti come pusher nella zona che va da Trebisacce fino a Cassa all’Ionio, sia per clienti italiani che stranieri. Quest’ultimi sono anch’essi stati notificati all’Autorità Giudiziaria quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per due dei tre responsabili, P.L. e M.L., è stata disposta la misura cautelare detentiva presso la Casa Circondariale di Castrovillari; per R.D., invece, l’A. G. ha adottato la misura degli arresti domiciliari.