Marito e moglie trovati morti in casa mentre la figlia dormiva: ipotesi omicidio-suicidio

Una tragedia ha scosso Agropoli, provincia di Salerno. Marito e moglie, lui 63 e lei 43 anni, sono stati trovati morti nella propria abitazione. Sono in corso accertamenti di Carabinieri e medico legale per capire le cause, ma tra le diverse ipotesi una delle più accreditate è quella dell’omicidio-suicidio. In casa, nel momento del ritrovamento, c’era anche la figlia 13enne, che a quanto pare stava però dormendo e non si è accorta di nulla.

Secondo le ricostruzioni, dunque, il marito – un pizzaiolo – avrebbe ucciso a coltellate la moglie, impiegata di banca, per poi togliersi la vita. L’allarme è scattato dalla mamma della donna, che ha avvisato le forze dell’ordine dopo essersi accorta che la figlia non rispondeva alle chiamate.

