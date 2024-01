Marco Paonessa, il giovane motociclista calabrese che sogna la MotoGP: nasce l’Associazione in suo supporto

StrettoWeb

Marco Paonessa, 17enne catanzarese, concorrerà ad aprile del 2024 al Trofeo Aprilia RS660, facendo inoltre il suo debutto nel panorama SBK con una presenza durante una tappa del Campionato del Mondo 2024. Marco è il più giovane pilota al mondo ad aver debuttato nel mondiale Fim Flat Track World Championship supportato dalla Omt flat track. Esordisce da giovanissimo nei vari campionati di categoria. Nel 2017 inizia a gareggiare in competizioni a livello nazionale. Nel 2018 è vincitore del Trofeo Sic Day. Gareggia nell’Ohvale European Championship e chiude quarto nel 2019 nella categoria Mini Gp Under per arrivare poi, nel 2020, nel mondo Yamaha fino al 2022 in categoria R3 CUP.

Un percorso sportivo in ascesa, soprattutto per l’ambizione del giovane Paonessa di voler raggiungere sempre più traguardi in futuro, avendo come obiettivo quello di poter arrivare alla Moto GP. Al fianco del giovane talento catanzarese, nella gestione del team e nella ricerca degli sponsor utili per affrontare le ingenti spese da sostenere nelle diverse gare, ci sono Andrea e Nuccio (rispettivamente l’amico e il padre di Marco), che contro ogni avversità e superando tutte le difficoltà degli anni passati hanno deciso di unire le loro forze dando vita alla realizzazione dell’Associazione Marko Paonessa 12 ASD, costituendo al suo interno un team di professionisti specializzati, tutti con un unico obiettivo, sostenere il giovane talento catanzarese verso obiettivi ambiziosi.

Le parole del Presidente dell’Associazione Andrea Veraldi

“Tutto è nato per caso – dichiara il Presidente Andrea Veraldi della MP 12 ASD – con Marco siamo amici da sempre e insieme al padre abbiamo voluto unire le forze per sostenere la sua carriera talentuosa che necessita però di ingenti investimenti economici”. Così l’idea di mettere in piedi un’associazione per consentire a Marco di coronare il suo sogno partendo proprio da casa sua, dalla Calabria, che nonostante le grosse difficoltà e le poche opportunità che offre il territorio non vuole demordere nel perseguire l’obiettivo di gareggiare il campionato Aprilia RS 660 2024 che potrà essere il trampolino di lancio per la PRE Moto 2 nel 2025. “Ad ottobre 2023 abbiamo deciso di costituire l’A.S.D Marko Paonessa 12 – conclude Veraldi – nella speranza che da questo momento in poi molti sponsor possano “correre” insieme a noi per aiutarci a rendere questo sogno una realtà”.