“Manzoni 150”: alla Camera il progetto coordinato dal calabrese Pierfranco Bruni

Venerdì 16 gennaio, alle ore 16.30, nella Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto della Camera dei Deputati, sarà presentato il progetto “Manzoni 150”, coordinato dal calabrese Pierfranco Bruni, presidente della Commissione Capitale Italiana del Libro del MIC. La presentazione del Progetto, nato per celebrare Alessandro Manzoni a 150 anni dalla morte, avverrà nel corso dell’evento “La tradizione in viaggio e l’identità nazionale in Alessandro Manzoni“.

Dopo i Saluti istituzionali dell’on. Dario Iaia, Commissione Ambiente Camera dei Deputati, seguiranno gli interventi di Luciano Lanna, direttore del Centro per il Libro e la Lettura del MIC, Carlo Parisi, segretario Generale Figec, Vincenzo Rimoli, sindaco di San Lorenzo del Vallo (CS); Alan Christian Rizzi, Direttore Federcasa Lombardia; Anna Maria Tripodo, Dirigente alla cultura Città Metropolitana di Messina.

Introdurrà e coordinerà l’incontro il prof. Pierfranco Bruni. Le risultanze del Progetto saranno illustrate dalle relazioni di Stefania Romito, curatrice del volume a più voci “Alessandro Manzoni, La tradizione in viaggio” edito da Solfanelli Editore; Maria Teresa Alfonso, Dirigente Scolastica; Arianna Angeli, docente; Marilena Cavallo, docente; Annarita Miglietta, Università del Salento; Rosita Paradiso, Dirigente Scolastica.

Interverrà l’editore Marco Solfanelli. La lettura dei brani manzoniani sarà curata dall’attrice Floriana La Rocca.

All’evento saranno presenti gli altri Docenti e Studiosi che hanno contribuito alla stesura del volume “Alessandro Manzoni, La tradizione in viaggio”. In ordine alfabetico: Micol Bruni, Gianluigi Chiaserotti, Danilo Chiego, Alessandro Sebastiano Citro, Luana D’Aloja, Franca De Santis, Tonino Filomena, Rita Fiordalisi, Felice Foresta, Davide Foschi, Nino Giordano, Simona Giordano, Pasquale Guerra, Arjan Kallco, Adriana Mastrangelo, Mauro Mazza, Roberta Mazzoni, Antonietta Micali, Annarita Miglietta, Ippolita Patera, Pasquale Rineli, Cosimo Rodia, Rosaria Scialpi, Gioia Senesi, Luca Siniscalco, Giuseppe Terone, Patrizia Tocci, Stefano Vicentini.

Gli Enti promotori del Progetto sono: Sindacato Libero Scrittori Italiani, Centro Studi e Ricerche “Francesco Grisi”, Associazione verso un Nuovo Rinascimento, Istituto di cultura Letteraria Etnoantropologico “Virgilio e Maria Bruni – Caracciolo”, I.R.A.L, Ophelia’s friends Cultural Projects. Enti patrocinanti: Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, Associazione Culturale “Terra dei Padri”, Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), Comune di San Lorenzo del Vallo (CS), Comune di Monte Roberto (AN), Biblioteca Nazionale di Cosenza, Città Metropolitana di Messina, Fondazione Thule Cultura, Premio Letterario Nazionale Troccoli Magna Graecia, Centro di Ricerche e Studi Economici e Sociali per il Mezzogiorno Lauropoli (CS), Parco Letterario Salvatore Quasimodo Roccalumera (ME), Accademia D’onore Centro Studi Delfico, Accademia Tiberina, Edizioni Solfanelli, Polo Tecnico Scientifico “Brutium” – Cosenza, Polo Liceale “G. Mazzatinti” – Gubbio (PG), Liceo De Sanctis Galilei – Manduria (TA), Istituto comprensivo “Casalini” – San Marzano di San Giuseppe (TA).

