Malore al telefono: anziana salvata dall’amica calabrese che ha allertato i soccorsi

Una telefonata salvavita: una donna di 90 anni, residente in provincia di Parma, stava parlando al telefono con un’amica di Cosenza quando, improvvisamente, è stata colta da malore. La donna cosentina ha infatti notato che la conoscente ha cominciato ad ansimare fino ad interrompere la conversazione. Preoccupata, la calabrese ha pertanto chiesto aiuto ai Carabinieri e, pur non conoscendo l’indirizzo della donna, ha comunicato nome e cognome e le forze dell’ordine hanno fatto il resto. Come se non bastasse, ha allertato anche il 118 e la figlia della parmense. Quest’ultima è stata quindi ricoverata al San Pellegrino di Parma, tutto grazie alla sua grande amica.