Lutto a Cosenza per la scomparsa del dipendente comunale Bruno Ciranni

“La famiglia del Comune di Cosenza piange l’improvvisa scomparsa del dipendente Bruno Ciranni, venuto a mancare nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Un tristissimo accadimento che priva il Comune di una persona perbene, ben voluta da tutti, dalla grande disponibilità e sempre sorridente”. Lo afferma il Sindaco Franz Caruso che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Bruno Ciranni, in servizio alla Città dei Ragazzi e, prima ancora, tra gli agenti tecnici del Comune e, per un breve periodo, anche tra gli autisti di Palazzo dei Bruzi.

“Con Bruno Ciranni – ha detto il Sindaco – scompare un vero galantuomo che coniugava il lavoro al servizio della città con una passione che coltivava nelle ore libere: quella per le auto d’epoca che sapeva rimettere in sesto e di cui era un vero cultore, non disdegnando la partecipazione alle manifestazioni del settore”. Il Sindaco Franz Caruso ha espresso la sua vicinanza e le sue condoglianze e quelle dell’Amministrazione comunale alla moglie del dipendente scomparso, signora Loredana Limina, alle figlie Nadia e Maria e a tutti i familiari.