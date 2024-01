Lotteria Italia 2024: ecco i numeri dei biglietti vincenti

StrettoWeb

Si è svolta ieri sera l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024. Ecco le serie e i numeri dei primi cinque biglietti della Lotteria Italia 2023 estratti – segnala l’agenzia Agimeg – dal “Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita” composto, tra gli altri, dal direttore della Direzione giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Mario Lollobrigida.

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023 n° F306831, è stato vinto a Milano, secondo quanto apprende Agipronews, presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. Finisce invece in un’area di servizio il secondo premio da 2,5 milioni di euro, con il biglietto n° M382938, venduto presso l’area “Campagna Nord” a Campagna, in provincia di Salerno.

E in Lombardia è stato venduto anche il biglietto n° I191375, con il quale ci si è aggiudicati il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano, in provincia di Pavia, presso la rivendita di Chiara Delmonte in viale Lodi 11. Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia, presso il punto vendita di Valerio Cornali in via Enrico Mattei 37, con il biglietto n° C410438.

Infine, il quinto e ultimo premio di prima categoria, da un milione di euro è stato vinto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini, presso il Bar della Rocca in via della Rocca 8, con il biglietto n° N454262.

Lotteria Italia: i 15 biglietti vincenti da 100mila euro

Ecco le serie, i numeri e dove sono stati venduti i 15 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro ciascuno (Serie Numero Località Prov.):

P 192527 QUARTU SANT’ELENA – CA

M 245885 PIETRASANTA – LU

F 131600 POLESINE ZIBELLO – PR

F 214883 TRIESTE – TS

D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO – BZ

I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA – AR

I 257605 NAPOLI – NA

I 063968 PIACENZA – PC

N 200785 EBOLI- SA

L 207346 OTTAVIANO – NA

C 071644 CATANIA – CT

M 404056 ROMA – RM

P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO – FI

M 462363 ROMA – RM

L 327933 SALACONSILINA – SA