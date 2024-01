Lotteria Italia 2023, piange la Calabria: pochissime vincite di cifre molto basse | DATI

StrettoWeb

La Lotteria Italia del 2023 ha premiato la provincia di Cosenza con tre premi di terza categoria, dal valore di 20 mila euro ciascuno, due dei quali centrati a Castrovillari e uno a Tarsia. Cosenza, come spiega Agipronews, è anche l’unica provincia della Calabria a festeggiare. Nonostante siano stati venduti 128.380 tagliandi, per un aumento delle vendite pari all’11.6%, i 60mila euro complessivi di Cosenza costituiscono l’intero bottino della regione: nessun altro premio di terza categoria, né vincite di seconda e prima fascia.

E’ stata premiata la fiducia dei giocatori cosentini, che in totale hanno acquistato 61.160 biglietti, valore che rappresenta la crescita maggiore tra le province calabre rispetto allo scorso anno (+18%). Delusione soprattutto per Reggio Calabria e Catanzaro, che a fronte di 29.260 e 23.580 tagliandi staccati non hanno centrato alcuna vincita. La Lotteria del 2023 ha seguito il trend negativo della passata edizione per la Calabria, quando fu solo uno il biglietto fortunato, sempre dal valore di 20mila euro e riscosso a Rede, in provincia di Cosenza, “isola felice” della regione negli ultimi anni.