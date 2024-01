Lite a Cosenza sfocia in tragedia: padre spara al figlio

StrettoWeb

Un gesto gravissimo che ha compromesso, forse per sempre, il destino di una famiglia calabrese. Ieri sera, al culmine di una furiosa lite, un padre ha sparato il figlio a Cosenza, nella centralissima Via Mancini. Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato alla violenta discussione ma, nella combutta, il genitore ha impugnato la pistola minacciando il giovane fino a ferirlo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale Annunziata di Cosenza. A seguito di accertamenti medici, il figlio è stato ricoverato ma non sarebbe in fin di vita. Il padre, invece, è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Cosenza che stanno indagando su quanto accaduto.