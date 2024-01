Le Previsioni Meteo per Trapani: cielo sereno Oggi, Lunedì 29 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Gennaio a Trapani mostrano condizioni stabili e ottimali durante l’intera giornata. La giornata inizierà con un cielo sereno e una temperatura di circa 7.9°C alle 04:00. Durante le prime ore del mattino, la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i 12.3°C alle 09:00. La tendenza al rialzo continuerà fino al primo pomeriggio quando si attesterà su una media di 14.4°C alle 14:00.

Nessuna precipitazione è prevista per l’intera giornata, e la copertura nuvolosa sarà limitata allo 0%. La velocità del vento, che prevarrà principalmente da est, si manterrà costante, con raffiche leggere fino a 13.3km/h nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata, variando tra il 42% e il 63%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1033-1034hPa.

In conclusione, Lunedì 29 Gennaio a Trapani sarà caratterizzato da un bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto o pianificare attività al di fuori, potrà farlo in condizioni climatiche favorevoli per l’intera giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8.3° perc. 6.3° Assenti 12 ENE max 12.7 Grecale 82 % 1033 hPa 8 cielo sereno 10.4° perc. 9.2° Assenti 9.8 E max 10.4 Levante 64 % 1033 hPa 11 cielo sereno 13.7° perc. 12.2° Assenti 5.8 NE max 8.4 Grecale 44 % 1034 hPa 14 cielo sereno 14.4° perc. 13° Assenti 10.2 NNE max 9.3 Grecale 44 % 1032 hPa 17 cielo sereno 11.7° perc. 10.4° Assenti 17.4 NE max 17.7 Grecale 57 % 1033 hPa 20 cielo sereno 10.6° perc. 9.3° Assenti 13.5 ENE max 13.7 Grecale 61 % 1033 hPa 23 cielo sereno 9.9° perc. 8.3° Assenti 11.7 ENE max 12 Grecale 63 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.