Le Previsioni Meteo per Siracusa: cielo sereno Oggi, Mercoledì 31 Gennaio

Le previsioni meteo per Mercoledì 31 Gennaio a Siracusa promettono condizioni stabili e un bel tempo per tutta la giornata.

Nella notte, i cieli saranno sereni con una leggera copertura nuvolosa (2%). Le temperature si manterranno sui valori freddi, con minime di 2.7°C, che avvertiremo come -0.7°C a causa del vento. I venti soffieranno da Nord Ovest con velocità fino a 12.8km/h, mentre l’umidità sarà del 70%.

All’alba, il cielo si manterrà sereno, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa (1%). Le temperature si alzeranno leggermente, attestandosi a 6.1°C, con una percezione di 3.7°C a causa dell’aumento della velocità dei venti da Nord Ovest (12.5km/h). L’umidità si manterrà stabile al 70% e la pressione atmosferica raggiungerà 1034hPa.

Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo sempre sereno e una copertura nuvolosa vicina allo zero. Le temperature saliranno gradualmente, superando i 10°C dopo le ore 9:00. I venti si manterranno costanti da Nord Ovest con velocità in diminuzione fino a 6km/h. L’umidità e la pressione atmosferica si manterranno su valori confortevoli e constanti.

Nel pomeriggio, il meteo non presenterà alcuna variazione significativa. Il cielo resterà sereno, senza nuvole, e le temperature si manterranno intorno agli 11-12°C. I venti, pur aumentando leggermente di intensità, non saranno in grado di alterare le condizioni atmosferiche. L’umidità, sempre sopra il 50%, non modificherà l’andamento generale delle previsioni.

Al tramonto, le condizioni saranno ancora favorevoli, con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 10-11°C. I venti da Sud – Sud Ovest si calmeranno ulteriormente, con una velocità intorno ai 3.5km/h, mentre l’umidità, seppur in aumento, non darà luogo a precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo indicate per Mercoledì 31 Gennaio a Siracusa prevedono un’intensa giornata di sole e condizioni atmosferiche stabili. Temperature fresche al mattino e gradevoli durante il giorno, venti moderati e percentuali di umidità costanti garantiranno una giornata ideale per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 3.7° perc. 0.6° Assenti 12.6 ONO max 13.3 Maestrale 71 % 1033 hPa 8 cielo sereno 8.1° perc. 6.5° Assenti 9.5 NO max 10.6 Maestrale 65 % 1035 hPa 11 cielo sereno 11.7° perc. 10.3° Assenti 3.8 ESE max 5.1 Scirocco 51 % 1034 hPa 14 cielo sereno 11.8° perc. 10.5° Assenti 12.7 SE max 10.1 Scirocco 55 % 1032 hPa 17 cielo sereno 11.3° perc. 10.1° Assenti 6.4 SE max 7.2 Scirocco 59 % 1032 hPa 20 cielo sereno 10.1° perc. 8.9° Assenti 7.5 NO max 7.8 Maestrale 65 % 1032 hPa 23 cielo sereno 9.2° perc. 7.8° Assenti 9 ONO max 8.4 Maestrale 69 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:38

