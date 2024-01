Le Previsioni Meteo per Messina: cielo sereno Oggi, Mercoledì 31 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 31 Gennaio a Messina presentano condizioni generalmente stabili e senza precipitazioni significative. Durante la notte, ci sarà un cielo in prevalenza sereno, con una leggera incremento della copertura nuvolosa in prossimità dell’alba. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con un lieve calo durante le prime ore del giorno.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con un leggero aumento della copertura nuvolosa verso le ore centrali. Le temperature si attesteranno intorno ai 11-12°C, con una piacevole sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di alcune nubi sparse sul cielo di Messina. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai 11-12°C.

In serata, il cielo presenterà un’aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero coprire una buona parte del territorio. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C, mantenendo un clima fresco e gradevole.

Globale, ci si aspetta una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno durante la mattina e una copertura nuvolosa crescente nel corso delle ore. Le temperature oscilleranno attorno ai 10-12°C sia di giorno che di notte, con una sensazione di fresco che accompagnerà gli abitanti di Messina per l’intera giornata.

Pertanto, ci si aspetta un martedì tranquillo dal punto di vista meteorologico, con condizioni ideali per svolgere le attività quotidiane. E’ consigliabile comunque consultare i bollettini meteo aggiornati per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 10.6° perc. 9.4° Assenti 8.6 ONO max 14.5 Maestrale 67 % 1034 hPa 8 cielo sereno 10.8° perc. 9.6° Assenti 9.4 NO max 14.3 Maestrale 65 % 1034 hPa 11 cielo sereno 12.2° perc. 11° Assenti 10.5 NO max 13.1 Maestrale 58 % 1034 hPa 14 cielo sereno 12.1° perc. 11° Assenti 12.7 NO max 15.8 Maestrale 60 % 1033 hPa 17 nubi sparse 10.2° perc. 9.1° Assenti 11.4 NNO max 17.6 Maestrale 70 % 1033 hPa 20 nubi sparse 10.5° perc. 9.5° Assenti 11.7 NO max 17.4 Maestrale 70 % 1033 hPa 23 nubi sparse 10° perc. 9° Assenti 10.8 NO max 17.2 Maestrale 72 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:36

