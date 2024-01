Le Previsioni Meteo per Enna: cielo sereno Domani, Giovedì 1 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Febbraio a Enna promettono una giornata variegata dal punto di vista del clima. Durante la notte, ci sarà una leggera copertura nuvolosa con una temperatura che oscillerà intorno a 1-2 gradi Celsius. Il vento sarà moderato, con una velocità di circa 5-7 km/h proveniente da direzione Nord.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori intorno ai 6-8 gradi Celsius verso le 9:00 e 10:00. Il vento sarà debole, con una velocità di circa 3-4 km/h proveniente da direzione Nord – Nord Ovest.

Durante il pomeriggio, la nuvolosità aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque parzialmente coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di 11-12 gradi Celsius intorno alle 13:00 e 14:00. Il vento sarà moderato, con una velocità di circa 10-12 km/h proveniente da direzione Ovest – Nord Ovest.

Infine, nella sera, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa con una lieve diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 3-4 gradi Celsius. Il vento sarà moderato, con una velocità di circa 6-7 km/h proveniente da direzione Nord.

In conclusione, la giornata di Giovedì 1 Febbraio a Enna si prospetta con un clima abbastanza mite, con una leggera ma costante presenza di nuvole. Le temperature oscillanti garantiranno una giornata fresca ma non eccessivamente fredda, perfetta per svolgere attività all’aperto o per godersi una piacevole passeggiata in città. È comunque consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche e tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 1.6° perc. -0.2° Assenti 5.9 NNO max 5.8 Maestrale 43 % 1033 hPa 3 nubi sparse 1.3° perc. -0.7° Assenti 6.5 NNO max 6.3 Maestrale 41 % 1032 hPa 6 poche nuvole 0.8° perc. -1.3° Assenti 6.5 N max 6.2 Tramontana 44 % 1032 hPa 9 cielo sereno 8.5° perc. 8.5° Assenti 2.9 NNO max 3.7 Maestrale 33 % 1031 hPa 12 cielo sereno 12° perc. 10° Assenti 8.2 O max 10.4 Ponente 29 % 1028 hPa 15 nubi sparse 11.2° perc. 9.4° Assenti 9.6 ONO max 14.7 Maestrale 41 % 1027 hPa 18 nubi sparse 3.7° perc. 2.6° Assenti 5.1 N max 5 Tramontana 60 % 1028 hPa 21 nubi sparse 3.5° perc. 1.7° Assenti 6.8 N max 6.6 Tramontana 50 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:42

