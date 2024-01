Lavoro Calabria, piano straordinario per oltre 200 assunzioni

StrettoWeb

La vice presidente della Giunta regionale, Giusi Princi, con apposita nota inviata ai Comuni, alle Province e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ricorda che è attivo l’Avviso di manifestazione d’interesse il quale, avviando il piano straordinario di assunzioni per la politica di coesione, ha l’obiettivo di raccogliere dagli Enti informazioni sul fabbisogno di risorse e profili professionali.

“L’assunzione di personale – scrive la vice presidente – rappresenta il principale intervento del Programma nazionale capacità per la Coesione 2021-2027, attuato sulla base di quanto previsto dal decreto-legge numero 124/2023. Sulla base degli esiti della manifestazione d’interesse – precisa – sarà bandito un successivo concorso per l’assunzione di funzionari a tempo indeterminato che saranno impiegati, esclusivamente, al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni territoriali, con riferimento alla gestione delle risorse e degli interventi della politica di coesione. Saranno – specifica inoltre la vicepresidente Princi – 50 i nuovi assunti destinati al rafforzamento dei Dipartimenti regionali, distribuiti territorialmente sulla base delle esigenze espresse dalle candidature. In particolare, agli Enti locali calabresi saranno destinati fino a un massimo di 200 nuovi assunti per i Comuni, 16 per le Province, 8 per la Città metropolitana”.

Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate fino alle ore 12:00 di martedì 30 gennaio 2024 esclusivamente tramite la piattaforma, raggiungibile anche dalla pagina istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione e del programma nazionale CapCoe.

La domanda di adesione, da parte degli Enti interessati, potrà essere inoltrata dai legali rappresentanti o da un soggetto da esso delegato.

Eventuali richieste di chiarimento sulla procedura amministrativa possono essere inviate esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo e-mail: quesiti@capcoe.gov.it entro sette giorni dalla data di chiusura della piattaforma (30 gennaio 2024).

Infine, la vice presidente – congiuntamente al direttore della programmazione unitaria Maurizio Nicolai, al direttore dell’UOA Francesco Venneri e ai sindacati di categoria: Cgil, Cisl e Uil – invita gli Enti interessati “ad aderire alla manifestazione al fine, non solo di garantire opportunità occupazionali a giovani calabresi in possesso dei requisiti ma anche di potenziare le capacità amministrative degli Enti, impegnati a gestire, per i prossimi anni, importanti risorse finanziarie”.

L’avviso è consultabili al link in allegato: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/manifestazione-di-interesse-piano-assunzioni-enti-territoriali-sud-webinar-11-gennaio-e-rilascio-prime-faq/