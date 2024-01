Latitante torna in Italia dalla Spagna per fare il Capodanno coi parenti e finisce in manette

StrettoWeb

Era ricercato in seguito ad una condanna a quattro anni e si era nascosto in Spagna. Ora è stato arrestato a Lucca dove era tornato a fine anno per incontrare la famiglia. Un 49enne, destinatario di un mandato di arresto europeo per furti e rapine compiuti sul territorio lucchese, era latitante dalla primavera scorsa ed è stato catturato dai poliziotti della questura di Lucca.

Il malvivente, dedito ai furti notturni nei negozi e alle rapine, si era da tempo rifugiato a Valencia, in Spagna, per non essere arrestato in Italia. Nonostante fosse consapevole di essere ricercato, in occasione delle feste di fine anno è arrivato a Lucca a bordo di una vettura con targa spagnola per incontrare i propri familiari. L’attività investigativa condotta dalla polizia, ha permesso di localizzarlo. Gli agenti si sono presentati presso l’abitazione del figlio, nella prima periferia di Lucca, e lo hanno arrestato.