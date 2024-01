“La voce di Antigone”: a Siderno il progetto contro la violenza sulle donne

StrettoWeb

Presso l’Aula Magna dell’Istituto “G. Marconi” di Siderno si terrà domani 10 gennaio, alle h 10:30, la conferenza stampa di presentazione del progetto “La voce di Antigone”, realizzato dal Centro Antiviolenza della Piccola Opera Papa Giovanni all’interno della progettualità finanziata dalla Fondazione “Una Nessuna Centomila”. Il progetto interamente pensato per gli studenti dalla società di comunicazione audiovisiva Living Camera, vedrà la l’attuazione di lezioni condotte da esperti di podcasting e tecnici del sound designer, che culmineranno in puntate di podcast sulla cultura di genere e il contrasto alla violenza.

Si lavorerà in gruppo per scegliere insieme i focus delle puntate tematiche, scrivere gli interventi, fare ricerca, intervistare, per poi registrare e dare effetti e suoni alle puntate, che avranno come obiettivo principale quello di far conoscere agli studenti, attraverso strumenti differenti, la portata di un fenomeno che ha effetti dirompenti sulle donne e nella società e i mezzi per difendersi ed emanciparsi. Saranno i ragazzi stessi a promuovere il cambiamento lungo due annualità scolastiche.

L’attività più ampia di sensibilizzazione si muove sul solco delle iniziative svolte dal Centro Antiviolenza sul territorio della Locride, volte a sostenere le donne. Alla conferenza stampa prenderanno parte: la Dirigente dell’Istituto “G. Marconi”, Maria Giuliana Fiaschè, l’Assessore Francesca Lopresti per l’Amministrazione Comunale di Siderno, con cui si sta lavorando in stretta sinergia per formare e informare sul tema, l’avv. Lucia Lipari per la Piccola Opera Papa Giovanni, la dott.ssa Francesca Mallamaci per la Piccola Opera Papa Giovanni, l’autrice Maria Furfaro per Living Camera e la referente scolastica del progetto, la Prof.ssa Veneranda Legato.