La via dove abitò Matteo Messina Denaro si chiamerà ’16 gennaio 2023′

Un anno fa veniva arrestato Matteo Messina Denaro. Era il 16 gennaio 2023 e si concludeva la latitanza più discussa che l’Italia abbia mai vissuto: trent’anni senza essere mai trovato. Ora, il boss di Cosa nostra è morto e il vento, pare, sta cambiando. A partire dalla “memoria” dei luoghi dove ha vissuto. Il nome del vicolo San Vito dove Messina Denaro ha abitato cambierà, si chiamerà “via 16 gennaio 2023“.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, davanti alla platea di studenti radunati al cineteatro Olimpia. Proprio in vicolo San Vito è stato scoperto l’ultimo covo dove si nascondeva il boss latitante Matteo Messina Denaro. Il carteggio per il cambio nome è stato già inviato alla prefettura di Trapani. “Oggi qui stiamo ricordando una data storica per il nostro territorio – ha detto il sindaco – non possiamo dimenticarla. Il mio grazie alle forze dell’ordine che ci garantiscono tutti giorni sicurezza“.