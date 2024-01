Julio Iglesias fermato in aeroporto: in valigia oltre 40 chili di cibo

StrettoWeb

Disavventura per il famoso cantante spagnolo Julio Iglesias: “la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio” di cui parla nella sua hit “Se mi lasci non vale” è, forse, autobiografica. L’artista, infatti, è stato fermato all’aeroporto di Punta Cana – nella Repubblica Dominicana – a seguito di alcuni controlli. Nel bagaglio, pesantissimo, Iglesias aveva nascosto 42 chili di derrate alimentari illegalmente. Le autorità dominicane, in una nota, fanno sapere che “non si tratta di una misura contro di lui” ma il bagaglio è stato comunque sequestrato.

All’interno, rucola, fragole, funghi, pomodori, spinaci e lamponi, ma anche zucche e ananas – ogni tipo di frutta e verdura che, secondo le leggi aeroportuali, non possono essere trasportate perché, come spiega il Ministro dell’Agricoltura Limber Cruz López, “abbiamo un allarme e abbiamo una sorveglianza molto forte in tutto il territorio nazionale. Il motivo è dato dagli attacchi dei parassiti della frutta”. Nel caso specifico della Repubblica Dominicana, trattasi della mosca mediterranea, un tipo di insetto classificato come parassita agricolo. Il cantante, però, non è nuovo a questi tentativi: già in passato era stato fermato per traporto di vini e prosciutti da Madrid a Punta Cana, dove trascorre lunghi periodi di vacanza.