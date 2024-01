L’itinerario del Bergamotto conquista tutti: dal Belgio per scoprire la Calabria

StrettoWeb

È sempre una grande emozione tornare dove ha avuto inizio la fortunata avventura de Il Treno della Magna Graecia, nel maggio 2022: l’itinerario del Bergamotto del progetto Viaggia in Treno e Scopri la Calabria della nostra Associazione, si conferma ancora una volta uno dei più ambiti e ricercati! Oggi, in viaggio da Catanzaro Lido a Brancaleone a bordo di un modernissimo HTR 412 Blues, abbiamo inoltre avuto l’onore ed il piacere di ospitare partecipanti provenienti dalla Provincia di Venezia, da Roma e addirittura dal Belgio: ecco cosa significa fare turismo ferroviario di alta qualità, destagionalizzando, e valorizzando il territorio calabrese tutto l’anno, grazie alla virtuosa collaborazione con la Divisione Business Calabria – Regionale di Trenitalia , il patrocinio di Fondazione FS Italiane e Calabria Straordinaria !

Anche in questa occasione, la giornata si è sviluppata attraverso la bellissima visita e degustazione presso lo stabilimento di trasformazione del Bergamotto di Reggio Calabria IGP degli amici di Azienda Agricola Patea, seguita dal tour del Museo del Mare di Caretta Calabria Conservation , concludendo con l’affascinante Percorso Pavesiano, inclusa la Dimora del confini Cesare Pavese – Brancaleone (RC), con la guida sempre coinvolgente di Carmine Verduci, Presidente della Pro Loco di Brancaleone APS. Si ringrazia il partner Antoior travel & events per gestione transfert e bigliettazione. Il prossimo appuntamento con l’Itinerario del Bergamotto de Il Treno della Magna Graecia, programmato per sabato 3 febbraio, con la new entry della visita presso l’antica chiesa di Santa Maria dei Tridetti, in comune di Staiti.