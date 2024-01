Pace no war: ecco l’inedita installazione per la Notte d’Arte a Palazzo Zanca di Messina

StrettoWeb

L’associazione culturale Le Muse “Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria apre il nuovo anno 2024 con la partecipazione ad un grande evento che riunisce la città di Reggio Calabria e di Messina. Per il V anno consecutivo, sabato 13 e domenica 14 gennaio, si terrà presso la città di Messina l’evento “Notte D’Arte” che vede in rappresentanza anche per la città di Reggio Calabria il sodalizio de “Le Muse Laboratorio delle Arte e delle Lettere”. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Messina, dalla Città Metropolitana di Messina e dalla IV Circoscrizione. Madrina dell’evento sarà, come nelle edizioni precedenti, l’attrice Daniela Conti. Il presidente Muse Livoti ringrazia per l’invito l’organizzatrice, la presidente dell’associazione “Impronte” Marisa Arena insieme al direttore artistico il fotografo Lillo Lo Cascio.

Per questo nuovo appuntamento dichiara Giuseppe Livoti nella qualità di presidente e curatore della Pinacoteca dell’Area Grecanica di Bova Marina, dopo avere scelto per tematica il mare che unisce e che divide, dopo avere raccontato forme artistiche e comunicative collegate alle tradizioni popolari, ritorniamo in questa importantissima manifestazione che vede come location tutti i palazzi ed i luoghi di prestigio della città di Messina. Dopo il Cortile del Palazzo Vescovile, la chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani quest’anno saremo presenti a Palazzo Zanca ovvero presso la sede del municipio della nota città siciliana. In un momento di grande sconforto e perdita di valori umani, sociali, civili con gli artisti Cosimo Allera, Antonella Laganà, Cristina Benedetto, Francesca Avenoso, Francesca Perina, Grazia Papalia, Manuela Lugara’, Maria Grazia Musolino, Antonio Nincolo’, Rossella Marra, Santa Maria Milardi, Gaetano Antonio Villegiante si è pensato non ad un momento espositivo in solitaria, autonomo, ma alla creazione, all’interno di Palazzo Zanca di Messina, luogo deputato ed istituzionale, di una installazione che possa servire come -stazione del pensiero- ed isola per un messaggio condiviso ed universale, tenuto insieme dalla circolarità della sua composizione formale.

Pace non guerra. Questo il senso dell’installazione, ovvero un’idea nata mantenendo ancora l’utilizzo della classica tela come dimensione fisica, tra il figurativo ed il simbolico ed una successiva fase compositiva, di assembramento ch allude ad un ipotetico volo di ali in cui micro messaggi si allineano in un iter compositivo ed ideativo comune.

Un mondo neutro, identificato con un materiale povero, in plastica opaca, prende forma sferica: è una ideale geografia dei luoghi che accolgono -cocci- in frantumi, sopravvissuti da tutto ciò che è stato.

Un cosmo freddo e triste è agitato da un bandolo di una matassa, un filo d’Arianna di garze dipinte e disegnate, che seguono la circolarità della vita tra sole, luna, frecce direzionali, segni di ribellioni, richiami di una cultura che unisce oriente ed occidente. Un volo di tele unite, da vita ad una mente che unisca un abbraccio di popoli, richiama il volo delle idee e delle culture, anima un cuore versatile, dal corpo composto da farfalle, simbolo di rinascita e rigenerazione, su ali di cromatismi aggrovigliati, ma anche libertà piumate, tra grigi e danneggiati ambienti urbani militarizzati ed un messaggio di -pace- tra simbolici colombi della tradizione. All’interno di questo cosmo, una esile figura di uomo, scarno, essenziale, primordiale, libero da orpelli e sedimentazioni, passato il momento della riflessione, attende il tempo del Volo…

“La non violenza è la più forte arma mai inventata dall’uomo” il messaggio visivo e digitale che richiama il Mahatma Gandhi e che viene consegnato allo spettatore affinchè possa capire che, “…l’aumento della circolazione di armi rende la guerra sempre più crudele, fa crescere il numero delle vittime, alimenta l’odio reciproco e ci avvicina a un punto di non ritorno pericolosissimo per tutti. Su questa strada non ci saranno vincitori, perché tutti saranno vittime della violenza e tutti i conflitti precedenti questa guerra resteranno sul campo”.

L’installazione sarà aperta al pubblico sabato e domenica prossimi e sempre domenica dalle ore 17 si terrà una full immersion con scrittori e poeti calabresi e siciliani. Per “Le Muse” saranno presenti Clara Condello, Salvatore Curto’, Enza Cuzzola, Sonia Impalà, Carmen Miranda Monteleone, Patrizia Pipino i quali presenteranno i loro ultimi lavori da poco pubblicati. Questa edizione invernale sottotitolata “Figli delle Stelle” è dedicata all’associazione Fasted Messina Onlus (Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia Emoglobinopatie e Drepanocitosi),che opera da anni per promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della donazione del sangue.