Incidente sulla ss106: scontro tra due auto a Corigliano-Rossano

Ancora un altro incidente sulle strade calabresi. A renderlo noto è l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 che parla di uno scontro tra due auto: “comunichiamo l’ennesimo incidente avvenuto pochi minuti fa – poco prima di pranzo – sulla Statale 106, in contrada Insiti nel comune di Corigliano-Rossano (CS). Code e rallentamenti: massima attenzione. Per fortuna non ci sono vittime e feriti gravi“.

