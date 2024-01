Incidente nella notte: scontro auto-furgone a Cosenza

StrettoWeb

Brutto incidente ieri sera nel centro di Cosenza: una Bmw si è scontrata contro un furgone su Via degli Stadi nei pressi di piazza Europa. Le due vetture hanno avuto un frontale al centro della carreggiata ma in direzione opposta. Sul posto è intervenuto personale Suem118 per soccorrere 3 feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita. Ad avere la peggio il conducente della Bmw che ha riportsto varie contusioni. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso in modo da risalire alla dinamica dell’incidente.

