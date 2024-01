Incidente horror a Rosarno: due giovani morti e un ferito gravissimo | FOTO

StrettoWeb

Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte a Rosarno, grosso dentro della piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria. Nel sinistro sono morti due giovani di appena 20 anni, un ragazzo e una ragazza, mentre un altro coetaneo – che si trovava seduto dietro – è rimasto gravemente ferito e si trova al GOM di Reggio in codice rosso.

I giovani che erano a bordo di una Fiat 500 bianca vecchio modello quando si sono schiantati contro un palo a bordo strada, per cause in corso di accertamento, nel momento dell’incidente, erano appena usciti da un locale dove avevano festeggiato, insieme ad un gruppo di amici, il compleanno della ragazza 23enne che é deceduta. Al momento non è ancora nota l’identità delle vittime.

