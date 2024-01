Incidente sull’A2: camion si ribalta tra Rende e Cosenza

StrettoWeb

Brutto incidente sull’autostrada A2 tra Rende e Cosenza in direzione sud: questa mattina un mezzo pesante telonato si è ribaltato sulla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento. Il conducente, fortunatamente, ha riportato solo lievi ferite. Necessario l’intervento del personale Anas e di un’autogru per rimuovere il mezzo. Disagi limitati per il traffico: i mezzo stanno transitando sulla corsia di sorpasso coordinati dalla Polizia Stradale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.