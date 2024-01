Incidente sulla ss18: camion investe una donna, interviene l’elisoccorso

StrettoWeb

La ss18 ‘Tirrena Inferiore’ si sta trasformando nella terribile ss106, una nuova strada della morte. Nel giro di poco tempo, infatti, molti sono gli incidenti che si susseguono su quel terribile tratto. L’ennesimo sinistro si è verificato oggi, all’altezza del comune di Amantea: questa mattina una donna è stata investita da un camion nella frazione di Campora San Giovanni.

Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118 ma gli operatori, accertata la gravità delle condizioni, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Annunziata di Cosenza per ricevere le cure del caso. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente anche attraverso la testimonianza del conducente il quale, subito dopo lo scontro, si è fermato per prestare aiuto.

