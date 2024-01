Incidente di caccia nel cosentino: ferito gravemente un uomo

StrettoWeb

Ancora un altro incidente sconvolge la comunità di Amantea, nella provincia cosentina. Un uomo è rimasto ferito durante una battuta di caccia sulle colline del paese: il cacciatore, a causa del quadro clinico molto grave, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Annunziata di Cosenza. Dopo un primo intervento per stabilizzarlo, il ferito è stato sottoposto ad intervento chirurgico ed è tuttora ricoverato. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine: bisognerà infatti capire se il cacciatore fosse in compagnia e come ha fatto a ferirsi.

