“Il Sentiero del Brigante”: l’unicità del suo vincolo di tutela | INTERVISTE

Dal 18 dicembre 2023 “Il Sentiero del Brigante” in Aspromonte è diventato un caso unico per quanto riguarda i vincoli paesaggistici in Italia. Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 165° – Numero 2 di mercoledì 3 gennaio 2024 lo ha dichiarato “di notevole interesse pubblico immobili e aree ricadenti”, ed è la prima volta per un paesaggio su un territorio che tocca 31 comuni, ricadenti nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Questa mattina presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si è svolta la conferenza stampa congiunta di Soprintendenza RC e VV, FAI e Gea (Gruppo Escursionisti d’Aspromonte) durante la quale si è parlato del vincolo di tutela del “Sentiero del Brigante”.

All’incontro sono intervenuti Fabrizio Sudano, nel ruolo di già Soprintendente RC e VV (Direttore Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria), Rita Cicero, funzionaria Soprintendenza (che ha istruito la pratica del vincolo e ne ha seguito tutto l’iter con i suoi collaboratori), Rocco Gangemi, delegato Ambiente FAI Calabria, Alessandro Alati, presidente GEA (Gruppo Escursionisti d’Aspromonte), Dina Porpiglia, Capo delegazione FAI RC.

Di seguito le interviste ai relatori:

