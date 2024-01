Il Coro Lirico Siciliano con D’Arteventi celebra Michele Panebianco

StrettoWeb

“Modesto ed indipendente non cercò laudi ed onori, ma questi a lui vennero spontaneamente offerti sulla proposta di onorevoli personaggi” (Francesco De Cola-Proto). Due eventi serali esclusivi per la Città di Messina il 6 e il 7 Gennaio 2024: una celebrazione in musica per il 150mo anniversario dalla morte del pittore Michele Panebianco, artista e direttore dell’Accademia di disegno di Messina, collega e amico dei maggiori pittori dell’800 italiano, artista apprezzato anche oltre lo Stretto, del quale la città deve riappropriarsi e che va riscoperto nella sua complessità.

Il 6 gennaio alle ore 20.30, presso la Chiesa di S. Caterina Valverde, in occasione della celebrazione dell’Epifania il Coro Lirico Siciliano sarà protagonista di un concerto dalla forte eco emozionale e evocativa.

Un viaggio nelle immortali e intime melodie della tradizione natalizia arricchite dalla prima esecuzione, nel nuovo format per voci e orchestra di archi, dell’opera di F. P. Frontini “Natale Siciliano” (1904): Litania e pastorale della cornamusa; Canzone di Natale; Zampognata; Pastorale; Il Natale cantato dagli orbi; Canzonetta per la Novena. In questa antologia il compositore etneo raccoglie e rivisita le più note nenie tipiche della tradizione musicale siciliana in una veste tipicamente “cameristica”; una magnifica iniziativa che mira a riscoprire melodie bellissime, struggenti, armoniose, sentite, dolci e amare come l’anima del popolo siciliano e testi notevoli, nobili, pregevoli, dal fascino senza tempo.

Il 7 gennaio invece, all’interno del Santuario di S. Antonio, alle ore 20.30, saranno le immortali melodie di Ennio Morricone a unire arte, tradizione, storia e mito. “LOVE MORRICONE – Archi & Voci” è un inedito e speciale progetto musicale, un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Il programma verte sulle interpretazioni suggestive delle colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema come Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, La leggenda del pianista sull’oceano, Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta il west, Giù la testa, C’era una volta in America; la seconda parte del concerto è, invece, incentrata sul lato “pop” del compositore romano, che – non tutti lo sanno – ha composto anche canzoni molto famose come “Se telefonando” e arrangiato brani come “Il Mondo”, “Che cosa c’è”, “Amapola”.

In queste occasioni concertistiche sarà possibile ammirare anche delle opere inedite e originali dell’artista messinese grazie alla sinergia con il Mipa, “Centro studi Michele Panebianco”.

Evento promosso e finanziato dal Comune di Messina a valere sul POC Metro Messina azione ME l.3.1.realizzato in collaborazione con D’aRteventi e in sinergia con il Mipa, “Centro studi Michele Panebianco”.

Ingresso libero