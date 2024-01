Guerra Medio Oriente, è morto il numero due di Hamas: ucciso Saleh Arouri

StrettoWeb

Notizia dell’ultim’ora per quanto concerne la guerra in Medio Oriente. E’ morto Saleh Arouri, il numero due di Hamas. Il vicecapo del politburo è stato ucciso in un attacco israeliano nel sobborgo di Beirut. Ad annunciarlo fonti della sicurezza di Hezbollah al quotidiano franco libanese l’Orient de Jour

La televisione di Hamas ha confermato “l’assassinio” da parte di Israele del vice capo del gruppo nella periferia meridionale della capitale libanese Beirut. Saleh al-Arouri è stato ucciso in un “vile attacco sionista”, ha detto Hamas sul suo canale ufficiale. Il gabinetto di guerra di Israele si è riunito al ministero della difesa di Tel Aviv, secondo quanto preannunciato fin dalla mattinata. Finora da parte israeliana non c’è stato alcun commento sull’attacco avvenuto a Beirut.