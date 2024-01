Alla Domotek Volley la sfida tra le ‘imbattibili’: 1-3 al Grottaglie in Coppa Italia

StrettoWeb

Che sia campionato o che si tratti di Coppa Italia, la Domotek Volley Reggio Calabria sa solo vincere. Dopo 11 successi in un 11 gare di campionato, arriva anche la prima vittoria in coppa. Unica differenza, utile solo sul piano statistico, ma tutt’altro che banale visto il ruolino di marcia dei reggini, il set perso, il primo della stagione. Se in campionato, infatti, sono arrivati 11 clamorosi 3-0, in Coppa Italia è arrivato un 1-3.

C’era da aspettarselo. La sfida del Campitelli di Grottaglie (Taranto), non era da prendere sottogamba, i ragazzi di coach Polimeni affrontavano la prima in classifica del Girone H, protagonista di un cammino da ‘imbattibile’ simile a quello dei reggini con 12 vittorie in 11 partite giocate, seppur con 8 parziali lasciati agli avversari.

Questa sera la Domotek Volley si è imposta sul Grottaglie Volley con il punteggio di 17-25 / 25-11 / 20-25 / 20-25. Appuntamento per la seconda gara a domenica 4 febbraio, ore 18:30, al PalaCalafiore di Reggio Calabria, contro EnergyTime Spike Campobasso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.