Grande generosità: turista dona un’ambulanza a Tropea

In un gesto di generosità senza precedenti, un’eccezionale donna, profondamente affezionata a Tropea e talmente innamorata da sceglierla come luogo prediletto per trascorrere lunghi periodi della sua vita, ha destinato una somma considerevole all’acquisto di un’autoambulanza, con l’intento di potenziare i servizi di emergenza a disposizione della comunità. Il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, ha espresso la sua profonda gratitudine nei confronti della benefattrice, sottolineando l’importanza della sua donazione per la sicurezza e il benessere della cittadinanza.

Il sindaco ha ritenuto di indicare la Croce Rossa Italiana, sezione Costa degli Dei, come diretto beneficiario della donazione, riconoscendo il suo impegno costante nel fornire soccorso medico e supporto alla comunità tropeana e non solo. L’autoambulanza contribuirà notevolmente a potenziare le capacità di risposta alle situazioni di emergenza, garantendo un supporto efficace nel caso in cui si presentassero delle criticità di varia natura.

La comunità di Tropea è grata per l’atto altruista della cara Amica, il cui amore per la città si è manifestato in un gesto concreto a beneficio di tutti. La donazione rappresenta un esempio luminoso di come gli individui possano contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita e alla sicurezza della propria comunità.