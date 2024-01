La più giovane deputata neozelandese porta la danza Maori in Parlamento | VIDEO

StrettoWeb

Una danza Maori all’interno di un luogo istituzionale: potrebbe sembrare un controsenso, un canto in un posto dove vige il rigore assoluto, ma il Parlamento neozelandese è diventato palcoscenico per una giusta causa. A rendere omaggio alla popolazione Maori, di origine indonesiana ma stanziata nella Nuova Zelandese, è stata l’On. Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, la più giovane deputata in 170 anni di storia. Appena 21enne, la parlamentare ha tenuto il suo primo discorso alla Camera inneggiando proprio ai Maori, di cui è diretta discendente, con la cosiddetta danza “Haka” diventata già virale.

Un omaggio ai “suoi nonni – ha affermato – e a tutti i Maori che sono rimasti in fondo alla classe per troppo tempo”. Durante il suo intervento, Maipi-Clarke ha ricordato che le “è stato dato un consiglio prima di entrare in Parlamento: di non prendere nulla sul personale. Eppure, – ha continuato – non posso fare a meno di prendere sul personale tutto ciò che è stato detto in questa Camera”. La 21enne, fa riferimento al neo governo di cento destra che “ha attaccato il mio intero mondo: la sanità, l’ambiente, l’acqua, la terra, le risorse naturali, la lingua e i nostri quartieri. Come posso – continua il deputato – non prendere nulla sul personale quando sembra che queste politiche siano state fatte contro di noi? Nei prossimi tre anni vedrete la storia riscriversi senza penna”, ha concluso.

La deputata Hana-Rawhiti Maipi-Clark e la danza Maori in Parlamento