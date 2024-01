Giorno della Memoria: a Reggio Calabria l’orrore della guerra con la compagnia Carma

StrettoWeb

Il Coordinamento reggino metropolitano contro tutte le guerre, recentemente costituito a Reggio Calabria da numerose Associazioni, Chiese e Sindacati per contribuire a realizzare le finalità esplicitate nella nostra Carta Costituzionale e nello Statuto dell’ONU, invita tutti coloro che condividono il ripudio della guerra, sancito dall’articolo 11 della nostra Costituzione, ad assistere alla rappresentazione teatrale che la compagnia reggina Carma ha recentemente messo in scena in alcune rassegne teatrali, conseguendo importanti premi e riconoscimenti.

Lo spettacolo “Decimo – Come foglie d’acanto“, che mostra agli spettatori gli orrori della guerra, sarà rappresentato venerdì 26 gennaio, alle ore 21.00, presso il Teatro San Bruno di Reggio Calabria, in prossimità del Giorno della Memoria.

