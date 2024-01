“Giornate della Vista”: arrivano le visite oculistiche gratuite a Catanzaro

StrettoWeb

“Vedere meglio, vivere meglio” è il motto di OneSight EssilorLuxottica Italia, la fondazione no-profit che si prodiga per sensibilizzare la popolazione sulla salute della vista. Il progetto si sposa perfettamente con l’iniziativa “Le Giornate della Vista” promosse nella città di Catanzaro, a partire da martedì 16 gennaio, alle ore 12. Un evento che unisce la salute alla causa sociale: saranno pertanto presenti il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita e l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Emma Staine. L’iniziativa, itinerante in tutta Italia, prevede 11 giorni di visite e occhiali da vista gratuiti alle persone in difficoltà.