Giornata Mondiale dei calzini spaiati: a Reggio Calabria “La diversità una ricchezza”

“La diversità, una ricchezza”. L’Associazione Culturale Melany Art l’Oasi Creativa è lieta di annunciare la giornata dedicata a “La Diversità, una Ricchezza”, I edizione e Primo appuntamento delle iniziative Melany per l’anno in corso. In occasione della Giornata Mondiale dei Calzini Spaiati, il 2 Febbraio 2024 ore 17:00 presso il campo sportivo Domenico Pellicanò, via Campoli 2, Bocale RC, la giovanile maschile del Bocale Calcio ADMO scenderà in campo, per disputare un partita/amichevole, indossando colorati calzini spaiati, simbolo di inclusione.

La giornata vuole sensibilizzare tutti alla diversità intesa come ricchezza e valore aggiunto, che vuole spronare al rispetto reciproco, un antidoto alla solitudine e all’isolamento ed un invito all’accettazione del diverso. Ben lieti di sostenere questo progetto la società sportiva, ASD Bocale Calcio ADMO, eccellenza reggina, reduce di prestigiosi traguardi, primo fra tutti la vittoria della Coppa Italia Dilettanti, sempre molto attenta alle tematiche sociali, grazie al suo dinamico e disponibile presidente Filippo Cogliandro, nonché all’Associazione Don Milani, nella persona del suo presidente Filippo Pollifroni, che si dedica da anni alle tante sfaccettature che riguardano le tematiche giovanili, impegnato sempre su vari fronti, uno fra tanti quello di responsabile anche delle tematiche sociali della suddetta società sportiva, ad aggiungere importanza alla giornata anche la presenza dell’Associazione ADMO Calabria, Associazione Donatori Midollo Osseo, grazie alle sig.re Manuela De Lorenzo e Rita Saladino sempre attente ed impegnate nel sociale.

L’intera comunità è invitata a partecipare. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme un bel pomeriggio per affermare fermamente che “Siamo tutti Diversi e proprio per questo Unici, Calzini Spaiati ma Mai Sbagliati”.

